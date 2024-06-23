В Москве перевернулся пассажирский электробус

Фото: NEWS.ru

Пассажирский электробус перевернулся на Лухмановской улице в Косино-Ухтомском районе Москвы, передает корреспондент NEWS.ru. Предварительно, общественный транспорт врезался в столб на конечной остановке.

По словам очевидцев, звук падения электробуса был настолько громким, что им показалось, что рухнул дом. К месту происшествия прибыли три кареты скорой помощи. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что синий электробус лежит на боку, частично собой закрыв пешеходный переход. Вокруг видны осколки стекла, вероятно, выбитых окон транспортного средства.

В главном управлении МЧС России по Москве NEWS.ru уточнили, что электробус наехал на мачту городского освещения. В этот момент пассажиров в транспорте не было, водитель также не пострадал.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел наезд на мачту городского освещения электробуса с последующим опрокидыванием на бок. Пассажиров в электробусе не было. Водитель не пострадал. Помощь пожарно- спасательных подразделений не понадобилась, — отметили в МЧС.

Накануне в Оренбурге на пересечении улиц Чичерина и Ленинской пассажирский автобус столкнулся с иномаркой и перевернулся на бок. 61-летний водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в Nissan. В итоге 12-летняя пассажирка иномарки и женщина-водитель пострадали, их госпитализировали.