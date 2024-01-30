В Москве отпустили владельца бренда «Олейна» Задержанного в центре Москвы владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна отпустили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата в результате дорожного конфликта в Уссурийске, суд в этом городе приговорил к штрафу в размере 505 тысяч рублей. По информации полиции Приморья, инцидент произошел на улице Комарова, где водители автомобилей RAM-1500 и Toyota Corolla Axio не смогли договориться о приоритете движения.

В результате расследования стало известно, что водитель RAM-1500 произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, используя охолощенное оружие системы Калашникова. При обыске квартиры и автомобиля подозреваемого полицейские изъяли оружие, 200 боеприпасов и травматический револьвер. Отмечается, что у мужчины не было разрешения на ношение травматического оружия, и оно было изъято.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). В результате следствия была подтверждена причастность мужчины к преступлению против общественной безопасности.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 505 тысяч рублей. Помимо этого, правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное хранение, ношение и использование огнестрельного оружия.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили о задержании 39-летнего местного жителя за стрельбу в центре города. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.