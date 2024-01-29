Беглого армянского бизнесмена задержали на Новом Арбате в Москве В Москве по запросу Армении задержали владельца бренда «Олейна» Ванецяна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армянского бизнесмена Карена Ванецяна, владеющего холдингом Exoil Group, задержали на Новом Арбате в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. РБК подтвердило эту информацию, сославшись на два источника. Предприниматель, которому принадлежат бренды Ideal и «Олейна», объявлен в розыск властями Армении по делу об отмывании денег.

По данным SHOT, полиция задержала 55-летнего Ванецяна вечером 28 января. В 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело об отмывании денег с использованием должностных полномочий. В 2023 году предпринимателя объявили в розыск, суд избрали ему пресечения в виде ареста. Как пишет РБК, российская сторона уже уведомила Ереван о задержании бизнесмена.

По версии следствия, в 2018 году Ванецян за $15,5 млн приобрел и управлял 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, которые фактически принадлежали послу Армении в Ватикане. Следователи считают, что в результате всех незаконных сделок он получил $35 млн.

Ранее сообщалось, что крупнейшим налогоплательщиком Британии второй год подряд стал россиянин Александр Герко. Состояние бизнесмена, отказавшегося от гражданства России, оценивается в $11,5 млрд.