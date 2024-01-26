Британцы насчитали россиянину налогов на $845 млн за год Россиянин заплатил налогов в Британии на $845 млн всего за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшим налогоплательщиком Британии второй год подряд стал россиянин Александр Герко. Состояние бизнесмена, отказавшегося от гражданства России, оценивается в $11,5 млрд, передает издание The Times.

Как отмечает газета, 44-летний предприниматель является основателем трейдинговой компании XTX. Он переехал в Великобританию, признавался до этого в мошенничестве. Вторую строчку по налоговым отчислениям занимает бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун, его привлекали к ответственности по делу о неуплате налогов, передает таблоид.

Известно, что до переезда в королевство Герко отучился в МГУ, получил степень доктора математических наук. Гражданство Британии он получил в 2016 году, а в 2022 году отказался от российского паспорта.

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