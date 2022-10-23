В Москве отказали в проведении акции памяти о сталинских репрессиях

Фото: vk.com/toposmemoru

Правительство Москвы не согласовало акцию памяти о сталинских репрессиях «Возвращение имен», сообщает Telegram-канал «Общество Мемориал» («Мемориал» внесен в список организаций, исполняющих функции иностранного агента). Обращение к правительству столицы направила куратор культурных программ «Мемориала» Александра Поливанова. Акция должна была пройти 29 октября на Лубянской площади.

Официальная причина отказа — антиковидные ограничения в городе.

Информирую, что с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве, — говорится в ответе правительства Москвы.

30 октября в России отмечается день памяти жертв политических репрессий. Акция «Возвращение имен» проводится ежегодно с 2007 года накануне этой даты. В этот день в разных городах России и в других странах люди по очереди читают имена репрессированных в СССР.

Ранее ФСБ России возбудила новое уголовное дело в отношении правозащитника, члена организации «Мемориал» Бахрома Хамроева. Адвокат Тимофей Широков рассказал о том, что его подзащитного обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация террористической деятельности). Сам правозащитник утверждает, что лишь помогал людям, обвиняемым в причастности к «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена).