Адвоката «Мемориала» обвинили в террористической деятельности На адвоката «Мемориала» Хамроева завели дело об организации террористической деятельности

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Федеральная служба безопасности России возбудила новое уголовное дело в отношение правозащитника, члена организации «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Бахрома Хамроева. Адвокат Тимофей Широков рассказал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) о том, что его подзащитного обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация террористической деятельности).

Плохие новости. В отношении Бахрома Хамроева возбудили еще одно уголовное дело. Теперь это ч. 1 ст. 205.5 УК РФ — организация деятельности террористической организации. Ему, без всякого стеснения, вменяется в качестве преступления обычная правозащитная деятельность — помощь тем, кто преследуется по соответствующим статьям и кого тот же «Мемориал» посчитал политзаключенными. Более ничего конкретного найти не смогли, — написал Широков.

Стоит отметить, что о новом уголовном деле Хамроев узнал на заседании суда, в ходе которого ему должны были продлить меру пресечения. С февраля он находится в следственном изоляторе в связи с обвинениями по ч. 2 ст. 205.2 УК (оправдание терроризма в интернете). По версии следствия, Хамроев неоднократно размещал в своих соцсетях публикации в поддержку членов движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). Сам правозащитник утверждает, что никогда не состоял в этой организации и лишь помогал людям, обвиняемым в причастности к ней.

Ранее СМИ сообщали, что на адвоката Олега Иванова в Москве донесли в полицию за то, что правозащитник помогал призывникам в уклонении от частичной мобилизации. Согласно имеющимся данным, на 02 (номер полиции) позвонил москвич Владимир Т., рассказав, что у Бабушкинского районного суда предлагают юридические услуги по уклонению от призыва. Правозащитник рассказал сотрудникам полиции, что никакие консультации, связанные с уклонением от частичной мобилизации, не ведет. По его словам, звонок в органы совершил адвокат-конкурент.