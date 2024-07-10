В Москве обстреляли квартиру известной певицы MK.RU: квартиру Дианы Гурцкаи обстреляли в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Диана Гурцкая

Квартиру известной певицы Дианы Гурцкаи обстреляли в центре Москвы, информирует MK.RU. По данным источника, огонь велся из пневматического оружия. Стрельбу в Ружейном переулке устроил житель соседнего дома.

Издание отмечает, что это уже не первый подобный случай. Предположительно, огонь велся не прицельно. Квартира Гурцкаи могла попасть под обстрел случайно.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако артистка подала заявление в ОМВД по району Хамовники. Личность стрелка уже установили.

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