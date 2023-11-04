В Москве начались показы шоу Навки «История любви Шехерезады»: фото события В Москве состоялся показ ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шехерезады»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка в роли царицы Саис на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»

Показы грандиозного ледового шоу NAVKA SHOW «История любви Шехерезады» Татьяны Навки начались в Москве на «ВТБ Арене» 3 ноября. Перед церемонией поднятия флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов выступили сама Навка и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер с приветственной речью.

Шоу «История любви Шехерезады» создано по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь». Представление рассказывает о любви персидского царя Шахияра и сказительницы Шехерезады.

Перед зрителями выступили звезды фигурного катания, среди которых многократные чемпионы России, Европы и мира, а также олимпийские чемпионы: Татьяна Навка, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Петр Чернышев и другие. Кроме того, главных героев озвучили звезды российской эстрады. Так, Джинн исполнял вокальные партии голосом Филиппа Киркорова, а Аладдин — Тимура Родригеза. Кроме того, Ани Лорак озвучила Саис, а Жасмин — Шехерезаду.

Показы ледового шоу Татьяны Навки будут проходить в российской столице до 6 ноября. Его продолжительность составляет два часа вместе с антрактом.

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