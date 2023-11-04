Показы грандиозного ледового шоу NAVKA SHOW «История любви Шехерезады» Татьяны Навки начались в Москве на «ВТБ Арене» 3 ноября. Перед церемонией поднятия флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов выступили сама Навка и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер с приветственной речью.
Шоу «История любви Шехерезады» создано по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь». Представление рассказывает о любви персидского царя Шахияра и сказительницы Шехерезады.
Перед зрителями выступили звезды фигурного катания, среди которых многократные чемпионы России, Европы и мира, а также олимпийские чемпионы: Татьяна Навка, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Петр Чернышев и другие. Кроме того, главных героев озвучили звезды российской эстрады. Так, Джинн исполнял вокальные партии голосом Филиппа Киркорова, а Аладдин — Тимура Родригеза. Кроме того, Ани Лорак озвучила Саис, а Жасмин — Шехерезаду.
Показы ледового шоу Татьяны Навки будут проходить в российской столице до 6 ноября. Его продолжительность составляет два часа вместе с антрактом.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммед Ахмед Аль-Джабер и Татьяна Навка перед началом показа ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммед Ахмед Аль-Джабер и Татьяна Навка перед началом показа ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед Аль-Джабер и Татьяна Навка перед началом показа ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка в роли царицы Саис на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка в роли царицы Саис на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова в роли Богини на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова и Татьяна Навка на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка в роли царицы Саис на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петр Чернышов в роли царя Миргали на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петр Чернышов в роли царя Миргали на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка в роли царицы Саис и Петр Чернышов в роли царя Миргали на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка в роли царицы Саис и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова в роли Богини на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина в роли Шахерезады на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина в роли Шахерезады на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на показе ледового шоу «История любви Шахерезады» на «ВТБ Арене»