В Москве может появиться черный список пользователей электросамокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы могли бы создать единый черный список пользователей электросамокатов, чтобы отдельные клиенты кикшерингов не могли вновь нарушить правила дорожного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центра организации дорожного движения российской столицы Михаила Кизлыка. В настоящее время такие списки существуют лишь по отдельности.

Кизлык утверждает, что сейчас нарушители правил дорожного движения на электросамокатах могут быть заблокированы лишь в одном сервисе. Они могут вновь арендовать средство передвижения уже в другом кикшеринговом сервисе. Предполагается, что формирование единого черного списка поможет снизить число ДТП, ограничив злостным нарушителям доступ к электросамокатам. Согласно статистическим данным правительства Москвы, с начала летнего сезона в столице заблокировали свыше 7 тысяч аккаунтов нарушителей ПДД. К административной ответственности привлекли 15 тысяч водителей самокатов.

Как сообщалось ранее, в Москве подросток на электросамокате врезался в автомобиль Tesla, проезжавший по дороге. После происшествия молодой человек скрылся в неизвестном направлении. Владелец машины намерен найти нарушителя и потребовать с него компенсацию в размере 400 тысяч рублей. При этом он допустил, что может заключить с ним мировое соглашение, если подросток сам выйдет на связь.