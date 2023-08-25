Подросток на электросамокате врезался в Tesla в Москве и скрылся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток на электросамокате врезался в автомобиль Tesla на углу у Патриарших прудов в Москве, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его данным, после происшествия молодой человек скрылся, его ищут сотрудники полиции. Ущерб, нанесенный автомобилю, оценивается в 300 тысяч рублей.

Водитель автомобиля Егор утверждает, что подросток двигался на арендованном электросамокате одной из российских кикшеринговых компаний. Он не спешился на пешеходном переходе и не снизил скорость, в результате чего врезался в крыло машины Tesla. Самокат также поцарапал дверь и порог автомобиля. Егор отмечает, что ему удалось найти видеозапись происшествия, он планирует передать ее сотрудникам ГИБДД.

В то же время водитель машины подчеркнул, что готов заключить с молодым человеком досудебное мировое соглашение, если он сам явится и признает вину.

Просто если я его найду, я с него буду с тысяч 400 требовать. Для молодого пацана это много, не хочется ему жизнь портить, — объяснил он.

Ранее в Москве девочка-подросток едва не погибла под колесами электросамоката. Врачи около двух месяцев боролись за ее жизнь в отделении нейрохирургии. В результате столкновения с электросамокатом она получила перелом лобной кости и ушиб головного мозга. Зачинщик аварии был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.