В Москве арестовали сотрудника ФСИН за призывы к терроризму в соцсетях Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ФСИН за призывы к терроризму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова за призывы к терроризму, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Там отметили, что он проведет под стражей два месяца.

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Александра Михайловича, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет), на срок 2 месяца, до 10.08.2024 года, — уточнили в пресс-службе.

Смирнов, как выяснили следователи, выступил против проведения специальной военной операции и разместил в разделе «статус» WhatsApp призыв к террористической деятельности. Дело обвиняемого расследует СК.

Ранее стало известно, что сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН РФ, задержанного в Москве, подозревают в публичной пропаганде терроризма. По информации журналистов, была инициирована служебная проверка.

До этого Перовский районный суд города Москвы отправил мужчину в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к террористической деятельности. Гражданина заключили под стражу на один месяц и 28 суток, до 22 июля. Обвиняемый публиковал в своем аккаунте сообщения, в которых побуждал совершить незаконные действия на территории столицы.