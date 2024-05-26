Мужчина из Москвы попал в СИЗО за призывы к терактам в соцсетях Жителя Москвы отправили в СИЗО за призывы к терроризму в социальных сетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перовский районный суд города Москвы отправил мужчину в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к террористической деятельности на территории Москвы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Там уточнили, что он заключен под стражу на один месяц и 28 суток, до 22 июля.

Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В пресс-службе добавили, что обвиняемый публиковал в своем аккаунте сообщения, в которых призывал совершить незаконные действия на территории Москвы.

Ранее следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка в связи с призывами к пропаганде терроризма. Юношу задержали. В пресс-службе столичного главка СК России отметили, что его подозревают в поддержке деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого в Смоленской области правоохранители задержали подростков, совершивших поджог релейных шкафов на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. Несовершеннолетние признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения по заданию, полученному в одном из мессенджеров. Материалы переданы следователям.