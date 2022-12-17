В Москве арестовали адвоката за попытку пронести в СИЗО телефоны Суд арестовал адвоката Джантемирову за попытку пронести в СИЗО телефоны и лекарства

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Преображенский суд Москвы вынес постановление об аресте адвоката из Карачаево-Черкесии Марины Джантемировой, которая пыталась пронести в следственный изолятор «Матросская Тишина» мобильные телефоны и другие запрещенные предметы, передает ТАСС. Под стражей она пробудет два месяца.

Постановлением Преображенского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Джантемировой Марины Заудиновны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля, — сообщили в пресс-службе суда.

Джантемирова была задержана накануне. Помимо мобильных телефонов, она пыталась пронести для арестантов игральные карты, лекарства и жидкость, содержащую сильнодействующие вещества. В покушении на незаконный сбыт последних адвокату предъявлено обвинение. По ч. 3 ст. 234 УК РФ ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Вину она не признает.

Ранее московский суд арестовал адвоката Дмитрия Талантова, который защищал обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Основанием для заключения юриста под стражу послужило распространением им фейков о российской армии.