В московском ЖК намеренно подожгли подъезд Жители московского ЖК до утра не могли попасть домой из-за поджога подъезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В жилом комплексе на Боровском шоссе в Москве намеренно подожгли первый этаж подъезда, рассказала NEWS.ru очевидица произошедшего. Из-за этого до утра местные жители не могли попасть домой. Как рассказала собеседница портала, сначала люди не придали внимания зазвучавшей сирене, предупреждающей о пожаре, но потом все ее соседи начали выбегать на улицу.

Мы услышали сирену, предупреждающую о пожаре. Сначала не придавали внимания этому, в новостройках часто включают эти сирены. Далее увидели, как наши соседи со всего подъезда выбегают на улицу. Мы тоже быстро собрались, вышли из квартиры, — рассказала очевидица.

Как отметила местная жительница, пробираться пришлось через дым, из-за которого было тяжело дышать. Из-за дыма слезились глаза, люди сильно кашляли. На место прибыли полиция и пожарные. В квартиры людей не пускали практически всю ночь.

Пришлось пробираться через дым, который не давал дышать. Мы начали сильно кашлять, слезились глаза. Когда вышли на улицу, узнали о том, что кто-то намеренно поджег первый этаж в нашем доме. Приехали пожарные, полиция. Нас не пускали в квартиры почти всю ночь, — заключила женщина.

Крупное возгорание ранее вспыхнуло в Кировском районе Санкт-Петербурга, там загорелись деревянные поддоны на открытой территории. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Прибывшим на вызов спасателям удалось локализовать пожар.