Избиение люберецкой школьницы мужчиной попало на видео В Люберцах мужчина избил возвращавшуюся со школы девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Люберцах пьяный мужчина беспричинно избил девятилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы с одноклассниками, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина шел навстречу детям и вел себя неадекватно — ругался матом и бил припаркованные автомобили.

Когда он подошел к детям, он с силой ударил девочку рукой по голове и носу. От удара девочка упала на землю. Прохожие помогли девочке и вызвали ее маму. Ребенка доставили в травмпункт. У нее синяки на лице и голове. Мать пострадавшей планирует написать заявление в полицию после медосмотр.

Ранее стало известно, что ударившему ребенка мужчине из Курчатова утяжелили статью. Гражданин, будучи пьяным, ударил малолетнего мальчика, который оказался у него на пути, приняв за манекен. Раньше ему вменяли статью о побоях из хулиганский побуждений, а теперь инкриминируют покушение на убийство. Сам он в суде заверял, что не понимает, зачем ударил мальчика. Также он утверждал, что в принципе не склонен к тому, чтобы обижать людей. Сотрудники магазина рассказывали, что мужчина в тот день приходил в магазин четырежды и покупал водку.