«В квартирах +10»: москвичи жалуются на второй день без отопления Москвичи жалуются на перебои с отоплением, электричеством и горячей водой

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

По данным читательницы NEWS.ru, часть домов на северо-востоке Москвы остаются без отопления, хотя власти сообщали о восстановлении теплоснабжения после аварии на подстанции. Жительница дома №1 корпуса №8 на Высоковольтном проезде рассказала, что в их квартире до сих пор температура не поднимается выше 10 градусов.

Ничего не восстановлено! Люди сидят без отопления и электричества уже вторые сутки! В квартирах +10 до сих пор, — написала москвичка.

В соцсетях Префектуры СВАО с утра 4 января обновленной информации о теплоснабжении округа нет. Утром была опубликована открытка с надписью «Снеговичок-лыжник советует поскорее просыпаться и идти погулять».

Агентство «Москва» публикует видео с работой городских служб, обеспечивающих теплоснабжение в районе Отрадное. В ночь на 5 января оперштаб, созданный для мониторинга ситуации в связи с перебоями в теплоснабжении из-за аварии, сообщал, что отопление домов, пострадавших от ЧП, восстановлено.

Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке столицы произошел утром 4 января. Ликвидировать горение удалось быстро, но из-за аварии без света остались не менее 40 домов. При этом ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. В некоторых районах Подмосковья зафиксированы 30-градусные морозы.