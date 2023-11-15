В Госдуме уверены, что Рунет не станет закрытым сегментом интернета Хинштейн: Россия вряд ли повторит опыт Китая по жесткому ограничению Сети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Россия не станет повторять опыт Китая по регулированию Сети и закрывать Рунет от всего мира, несмотря на уже созданные технологические возможности, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, Китай не гарантирует, как это делает Россия, конституционные свободы своим гражданам.

Китай работает по другому принципу. Во-первых, там действует принцип шлюзования. Весь сигнал проходит через определенные шлюзы. Во-вторых, в КНР действуют достаточно жесткие ограничения доступа к разным ресурсам, в том числе не только к тем, что нарушают китайское законодательство. В этом смысле мы китайский опыт полностью никогда не повторим, — отметил депутат.

Хинштейн подчеркнул, что КНР по-прежнему строит социализм, в стране остается однопартийная система.

А вот какие-то здравые оттуда вещи, безусловно, брать можно и нужно. Правда, не все они вызывают однозначную реакцию граждан. Скажем, социальный рейтинг. Уверяю вас, если мы сегодня заведем разговор о введении такого рейтинга, это вызовет массовое негодование. Станут говорить, что «цифровой ГУЛАГ» наступает, — убежден Хинштейн.

В Китае несколько лет действует система социального рейтинга, который определяет степень «благонадежности» граждан и организаций. Официально выработана социальная норма поведения человека. То, насколько человек ее соблюдает, определяет его доступ к социальным благам — возможности путешествовать, покупать недвижимость, проживать в отеле.

Ранее Хинштейн отмечал, что блокировка YouTube в России вряд ли целесообразна, пока не появится полноценная альтернатива этому видеохостингу. Он также заявлял, что ему ничего не известно о закупке Россией оборудования для блокировки YouTube, Telegram, VPN и других сервисов. Ранее о подобных приобретениях сообщали иностранные СМИ. Согласно публикациям, блокировки планируют через систему глубокой фильтрации трафика (DPI), причем обойти их будет практически невозможно.