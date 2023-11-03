В ГД сообщили, до каких пор YouTube будет работать в России Депутат ГД Хинштейн: блокировка YouTube вряд ли целесообразна без альтернативы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Блокировка YouTube вряд ли целесообразна, пока не появится полноценная альтернатива этому видеохостингу, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Так он прокомментировал сообщения о том, что Россия закупила оборудование для блокировки сервиса.

Решение о блокировке YouTube нужно принимать с учетом ее возможных последствий. У YouTube сегодня полноценной замены пока нет, хотя все больше шансов сделать это появляется у VK-видео и Rutube. Я сам ушел с Twitter (X), Instagram (деятельность в РФ запрещена), прекрасно чувствую себя во «ВКонтакте» и в Telegram, — сказал депутат.

По словам Хинштейна, ему ничего не известно о закупке Россией оборудования для блокировки YouTube, Telegram, VPN и других сервисов. Ранее о подобных приобретениях сообщали иностранные СМИ. Согласно публикациям, блокировки планируют через систему глубокой фильтрации трафика (DPI), причем обойти их будет практически невозможно.

Первый заместитель Хинштейна депутат Сергей Боярский говорил, что возвращение в Россию соцсетей, принадлежащих Meta (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), возможно лишь в случае, если эта американская компания признает свои ошибки. Боярский пояснил, что в России должны быть открыты представительства материнской компании с полномочными юридическими лицами, а принадлежащие ей платформы должны оперативно удалять вредоносный и запрещенный контент, соблюдать запрет на размещение экстремистских материалов.