В Госдуме рассказали, почему россиянам выгоден «безопасный Рунет» Хинштейн: «безопасный Рунет» позволяет блокировать запрещенный контент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Безопасный Рунет» уже создан, и эта система обеспечивает независимость российских пользователей от негативного внешнего воздействия, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Так он прокомментировал исполнение закона «об устойчивом Рунете», принятого несколько лет назад.

Хотя те задачи, которые ставились изначально, вызывали неоднозначную реакцию, звучала критика о том, что это недостижимо, — напомнил депутат.

По словам Хинштейна, с момента принятия закона «время даром не прошло», обеспечена безопасность Рунета, именно это называл главной целью председатель Госдумы Вячеслав Володин, когда закон принимался в 2019 году. Теперь в России блокируются запрещенные соцсети, большое количество мошеннических, фишинговых ресурсов.

Система, о которой говорил Вячеслав Викторович, работает, она позволяет блокировать негативный запрещенный контент, ограничивать доступ или замедлять трафик совершенно конкретным ресурсам. Это делается благодаря системе безопасного Рунета, технологических устройств, обеспечивающих цифровую суверенность нашего государства, — уточнил глава комитета.

Ранее Хинштейн отмечал, что блокировка в России видеохостинга YouTube вряд ли целесообразна, по крайней мере пока не появится полноценная альтернатива.

Первый заместитель Хинштейна, депутат Сергей Боярский ранее заявил, что возвращение в Россию соцсетей, принадлежащих Meta (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), возможно лишь в случае, если эта американская компания признает свои ошибки. Боярский пояснил, что в России должны быть открыты представительства материнской компании с полномочными юридическими лицами, а принадлежащие ей платформы должны оперативно удалять вредоносный и запрещенный контент, соблюдать запрет на размещение экстремистских материалов.