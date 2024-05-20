В ФСБ рассказали о необычном канале поставок наркотиков из Центральной Азии ФСБ перекрыла крупный канал контрабанды наркотиков из Центральной Азии

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ФСБ пресекла канал поставок синтетических наркотиков в московский регион. Десятки килограммов запрещенных веществ поступали из Центральной Азии, сообщили ТАСС в Центре общественных связей службы. По данным ФСБ, задержаны два уроженца среднеазиатской страны.

На территории Московского региона пресечена деятельность группы в составе двух лиц, организовавшей устойчивый контрабандный канал поставок в Россию особо крупных партий произведенного в Центральной Азии метамфетамина с целью его дальнейшего незаконного сбыта в нашей стране, – говорится в сообщении.

Масса изъятых наркотиков превысила 79 кг. Их ввезли в растворенном виде внутри выпущенных промышленным способом алюминиевых банок. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Фигурантом грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Оба задержанных заключены под стражу.

Ранее сотрудники полиции задержали в Ханты-Мансийске 22-летнюю жительницу Нягани, которая перевозила крупную партию наркотиков. Против девушки возбудили уголовное дело, она взята под стражу. Ее заметил экипаж ДПС, когда она ночью на машине отправилась на стройку. Полицейские подождали подозрительный автомобиль на выезде из микрорайона и остановили для проверки документов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.