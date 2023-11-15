В Домодедово задержали иностранца с часами за шесть миллионов рублей В Домодедово задержали китайца со швейцарскими часами за 6 млн рублей

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В столичном аэропорту Домодедово таможенники задержали гражданина КНР, который привез с собой из ОАЭ две пары швейцарских часов Jaeger-LeCoultre за 6 млн рублей, сообщает Федеральная таможенная служба. За контрабанду ювелирного изделия из драгметаллов мужчине грозит уголовная ответственность.

Двое наручных часов Jaeger-LeCoultre в фирменных упаковках перевозил гражданин Китая, прилетевший из ОАЭ. <...> За контрабанду ювелирных изделий из драгметаллов, относящихся к перечню стратегически важных товаров, мужчине грозит уголовная ответственность, — говорится в сообщении.

Как отмечает служба, иностранец не знает русского языка и таможенных правил, а товары купил для личного пользования. В результате экспертизы выяснилось, что корпус часов сделан из розового золота 750-й пробы, а стекло выполнено из сапфира.

Ранее управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу сообщило, что в Приморском крае контрабандисты пытались вывезти в Китай монгольский дуб на сумму 16,8 млн рублей. По данным правоохранителей, злоумышленники подделали документы о законности заготовки древесины и получили разрешение на ее вывоз. Большая часть лесоматериалов уже вывезена в Китай. Возбуждено два уголовных дела, суд арестовал имущество обвиняемых на 4,3 млн рублей.