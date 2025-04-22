Уволен директор школы, в которой подростки-мигранты едва не убили ученика

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В Москве уволен директор школы № 2120, в которой подростки-мигранты до полусмерти избили восьмиклассника, сообщает пресс-служба Департамента образования столицы. Решение было принято по итогам встречи со школьным родительским советом. В дальнейшем в департаменте образования состоится встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в школе.

По итогам сегодняшней встречи с родительским сообществом школы № 2120 департамент образования города Москвы принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что двух подростков-мигрантов, жестоко избивших восьмиклассника, отчислили из московской школы № 2120. Мальчик был избит до полусмерти и в итоге оказался в реанимации со сломанной челюстью. К этой теме привлекла внимание общественности член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, написав в своем Telegram-канале, что подростки привязались к восьмикласснику из-за внешнего вида: он был одет как неформал.