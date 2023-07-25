Участок ЦКАД в Новой Москве остался без света из-за похищения кабеля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа неизвестных похитила дорогостоящий кабель на одном из участков ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash. В результате похищения дорога осталась без света. Стоимость кабеля оценивается примерно в 1,5 млн рублей.

По данным канала, инцидент в ночь на 24 июля произошел в районе 244-го километра дороги в поселке Краснопахорское. На месте происшествия видели группу из 10 человек, которая скрылась на белом грузовике. Поймать их так и не удалось. После того как специалисты прибыли на место, выяснилось, что неизвестные вскрыли люк на одной из опор световой мачты и выдрали 850 метров силового медного кабеля.

Как сообщалось ранее, в восточной части Москвы злоумышленники перерезали и похитили более километра кабеля Министерства обороны РФ. Пропажу заметили сотрудник ведомства и специалист «Воентелекома». Подчеркивается, что похищение привело к сбою. Стоимость одного метра кабеля составляет 5 тысяч рублей, соответственно, материальный ущерб может быть оценен в 5 млн рублей. По факту произошедшего проводится проверка.