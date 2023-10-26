Участникам СВО могут чаще давать отпуска Военком Москвы Локтев допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуска

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Увеличение числа служащих по контракту в ВС России может открыть возможности чаще давать участникам специальной военной операции отпуска, заявил в ходе конференции «Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО» военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. По его словам, которые приводит РИА Новости, важно проводить ротацию и отправлять военных на отдых домой.

Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Как говорит Верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляют желание и уходят в зону СВО. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома, — отметил Локтев.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева добавила, что запрос на отдых очень востребован. По ее словам, каждое второе обращение, которое к ней поступает, связано именно с предоставлением отпуска участникам СВО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступили почти 385 тысяч военнослужащих. Из этого числа контракт с ВС России подписали 305 тысяч человек. Политик добавил, что темпы отбора на военную службу по контракту существенно возросли: каждый день с российской армией заключают контракты более 1600 человек.