Трое рабочих сорвались со строительных лесов на ВДНХ В Москве трое рабочих упали с восьмиметровых строительных лесов

В Москве во время установки сценических конструкций на ВДНХ трое рабочих сорвались с восьмиметровых строительных лесов, передает «360» со ссылкой на источник. Они упали прямо на асфальт. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Инцидент произошел рядом с фонтаном «Дружба народов». На месте ЧП работает несколько машин скорой помощи. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

Ранее в центре Москвы во время ремонта жилого дома в Бобровом переулке обрушилась шахта лифта. По данным Telegram-канала Mash, предварительно, пострадал один рабочий. Позже Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видеоролик с моментом обрушения части старой лифтовой шахты. Согласно его сведениям, там находились двое рабочих. Одному из рабочих удалось ухватиться за металлическую балку и повиснуть на ней.

До этого в Сети появились сообщения о гибели рабочего на складе Wildberries в подмосковном Коледино. По информации Telegram-канала SHOT, 29-летний сотрудник компании-подрядчика ремонтировал кровлю здания без страховки, в какой-то момент мужчина сорвался и упал, скончавшись на месте до приезда скорой помощи. В Wildberries уточнили, что рабочий, предположительно, не соблюдал технику безопасности, что привело к летальному исходу.