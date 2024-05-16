Тренер по ушу скончался во время занятия В московском ДК «Гайдаровец» тренер умер во время демонстрации техники ушу

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Тренер по боевым искусствам 51-летний Эдуард Конюшенко скончался во время занятия в ДК «Гайдаровец» в центре Москвы, передает MK.RU. 15 мая вечером мужчина демонстрировал ученикам технику ушу, и ему стало плохо.

Конюшенко прислонился к стене и потерял сознание, ученикам удавалось прощупать пульс. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Врачи предполагают, что в легкие мужчины вошел тромб и любые манипуляции были бесполезны — тренер задохнулся.

Конюшенко посвятил боевым искусствам 40 лет своей жизни. С пяти лет его тренировал отец, который был кандидатом в мастера спорта по боксу. В юношестве спортсмен записался на тренировки по вольной борьбе. С 12 лет он владел уже разными техниками карате. В итоге в Москве он открыл школу традиционных боевых искусств Вьетнама.

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