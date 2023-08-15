Трехлетний мальчик выпал из окна в Москве

Фото: t.me/moscowproc

В поселке Первомайская Новой Москвы на Центральной улице трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже, сообщает столичная прокуратура. Мать пострадавшего в это время находилась дома, но отвлеклась на непродолжительное время. В этот момент ребенок оперся на москитную сетку и выпал, пишет «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

На момент инцидента в квартире находилась мать ребенка, которая отвлеклась на непродолжительное время. Ребенок остался без присмотра и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна, — уточняется в публикации.

Мальчик был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Прокуратура взяла на контроль ход расследования, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве также призвали родителей быть внимательными и ограничивать доступ детей к окнам. В прокуратуре посоветовали не ставить мебель рядом с подоконниками и не оставлять детей без присмотра.

В Любани Ленинградской области ранее годовалая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в это время матери пострадавшей не было дома, она вышла в магазин. Врачи диагностировали у девочки переломы, а также ушиб головного мозга.