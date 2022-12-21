Суд в Москве взыскал с бывшего инспектора ДПС 180 млн рублей Суд в Москве взыскал с бывшего инспектора ДПС Кузнецова 180 млн рублей

Фото: Andy Dean/imagebroker.com/Global look Press

Лефортовский суд Москвы 21 декабря удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и средств на общую сумму около 180 млн рублей, которые принадлежат бывшему инспектору ДПС роты ГИБДД УВД по столичному СВАО Сергею Кузнецову. При этом суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме, сообщает Российская газета.

Издание отмечает, что в ходе судебных заседаний установили, что Кузнецов не смог предоставить сведения о законности источников получения средств на приобретение дорогого имущества. Речь идет о более 20 объектах недвижимости и одном автомобиле, которые Кузнецов, его родственники и близкие приобрели пока он служил в ДПС. Кроме того, в банковских ячейках обвинявшегося были обнаружены рубли и валюта. По этой причине Генпрокуратура и обратилась с иском в суд.

Лефортовский суд обратил в доход государства квартиры, дом и земельный участок, а также более 48 млн рублей, более €23,8 тысяч и $60 тысяч долларов. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в деле бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, у которого дома обнаружили золотой унитаз, появились 119 новых эпизодов получения взяток. О данных фактах стало известно в ходе расследования, отметил глава ведомства.