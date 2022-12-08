Бастрыкин рассказал о новых эпизодах в деле гаишника с «золотым унитазом» Бастрыкин: 119 новых эпизодов взяток появились в деле экс-главы ГИБДД Ставрополья с «золотым унитазом»

Фото: СК РФ

В деле бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, у которого дома обнаружили золотой унитаз, появились 119 новых эпизодов получения взяток, рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. О данных фактах стало известно в ходе расследования, против фигурантов завели новые уголовные дела по статьям о получении взяток, организации преступного сообщества и участии в нем, сообщил глава ведомства.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК РФ установили 119 новых эпизодов преступной деятельности соучастников, связанных с получением взяток. Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества, — сказал Бастрыкин.

Начальника ГИБДД по Ставропольскому краю и его подчиненных задержали летом 2021 года по делу о получении взяток на общую сумму свыше 19 млн рублей. По месту жительства фигурантов прошли обыски, дом главы ГИБДД изнутри был отделан золотом, а в ванной обнаружили позолоченные унитаз и раковину.

В августе суд постановил изъять имущество Сафонова на 180 млн рублей в доход государства. У экс-главы ГИБДД Ставрополья забрали 22 объекта недвижимости и шесть автомобилей, принадлежащих его семье.