Стало известно об отставке главы «Самолета» Гендиректор крупнейшего девелопера «Самолет» Елистратов покинул пост

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Антон Елистратов

Генеральный директор застройщика «Самолет» Антон Елистратов покинул пост, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, место руководителя займет Андрей Иваненко, который ранее был управляющим партнером и гендиректором ключевого подразделения группы — «Самолет Москва».

Сегодня вечером вышел официальный пресс-релиз о том, что с понедельника, 12 февраля, я ухожу с поста генерального директора. Ухожу по-хорошему, оставляя компанию в хороших руках и в прекрасном состоянии. С большим чувством благодарности, гордости и любви, — написал Елистратов.

В 2018 году Елистратов стал управляющим директором группы «Самолет», а спустя год занял должность гендиректора. До этого входил в совет директоров Русской рыбопромышленной компании и возглавлял инвестиционно-консалтинговую компанию CFC Management.

Ранее стало известно об отставке вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Блок, входивший в сферу ответственности Дрегваля, временно перешел под управление другого вице-губернатора — Кирилла Полякова.