Стало известно, кто забрал домой запертого в машине кота SHOT: запертого в машине котенка в Москве забрала домой сотрудница прокуратуры

Фото: t.me/moscowproc

Сотрудница прокуратуры в Москве забрала к себе домой котенка, который четыре дня просидел без еды и воды в запертой машине, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, спасенной кошке меньше года.

Питомца осмотрел ветеринар, сообщается, что котенок в порядке. При этом животное было очень голодным и напуганным, отмечает канал.

При этом о готовности забрать котенка к себе домой заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник рассказал, что у него дома живут два мейн-куна, выразив уверенность, что спасенный из машины кот подружится с ними.

Ранее СМИ опубликовали фото мужчины, бросившего кота в запертой машине. Им оказался 40-летний житель Подмосковья, работающий в магазине бытовой химии. Его мать рассказала, что недавно мужчина предлагал своему брату поехать с ним на Красную площадь, чтобы «читать проповеди». По словам женщины, котенок был бездомным и сам прильнул к семье.

Питомец провел в закрытой машине четверо суток, пока спасатели не вскрыли дверь и не передали его ветеринарам. Автомобиль, стоявший на парковке в центре Москвы, опечатали и забрали на штрафстоянку. СМИ писали, что владельца авто задержали за неадекватное поведение и направили в психиатрическую клинику.