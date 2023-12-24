Россияне снова могут летать в Гавану прямыми рейсами Авиакомпания «Россия» возобновила прямые рейсы из Москвы в Гавану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Россия» возобновила полетную программу из Москвы в столицу Кубы Гавану, сообщила пресс-служба перевозчика. Первый рейс отправился в республику 24 декабря. Воздушное сообщение между странами было приостановлено на время пандемии.

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») приступила к выполнению полетной программы из Москвы (Шереметьево) в Гавану. Первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря открытию воздушной линии возобновлено прямое авиасообщение группы «Аэрофлот» между столицами Российской Федерации и Республики Куба, приостановленное во время пандемии, — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному расписанию, рейсы в Гавану будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Время в пути составит около семи часов. Также компания уточнила, что продолжает выполнять рейсы в кубинский Варадеро.

Ранее сообщалось, что в международный аэропорт Гонконга прибыл первый за три года регулярный пассажирский рейс. Самолет, вылетевший из аэропорта Шереметьево, возобновил прямое авиасообщение с этим административным районом КНР после более чем трехлетней паузы из-за пандемии COVID-19.