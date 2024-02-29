Стали известны подробности высадки из самолета раненого участника СВО SHOT: высаженный из самолета раненый участник СВО опроверг курение на борту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раненый участник спецоперации на Украине опроверг курение на борту самолета авиакомпании «Победа», с которого его принудительно высадили в Москве, передает Telegram-канал SHOT. По его словам, табаком пропахла его одежда, потому что он заядлый курильщик.

Инцидент произошел во время возвращения бойца по имени Дмитрий в Барнаул после трех месяцев лечения. Он сел в самолет в Москве и решил пойти в туалет, но бортпроводница почувствовала запах табака и сообщила об этом командиру. Все закончилось вызовом полиции и высадкой ветерана с рейса.

По словам военного, в день он выкуривает по три пачки, поэтому его одежда пропиталась запахом сигарет. В то же время ни дыма, ни окурка в уборной никто не нашел. Датчики дыма также не срабатывали, а сигареты лежали не в кармане, а в сумке.

Полицейские составили на Дмитрия протокол и сняли с рейса. Чтобы добраться до дома, он воспользуется услугами другой авиакомпании.

Ранее стало известно, что пассажира рейса Владивосток — Москва сняли с самолета за отказ правильно надеть маску. Из-за инцидента вылет задержали на час. Сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.