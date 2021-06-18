Россиянина сняли с самолёта за отказ правильно надеть маску

https://static.news.ru/photo/906d73c0-d03d-11eb-bdb8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажира рейса Владивосток — Москва сняли с самолёта за отказ правильно надеть маску. Из-за инцидента вылет задержали на час, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД на транспорте по Дальнему Востоку.

Командир воздушного судна принял решение снять с борта самолёта Владивосток — Москва пассажира, который отказался надеть маску в салоне, — сообщила начальник отделения информации ведомства Ольга Мироненко.

По её словам, сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке двух пассажиров, распивавших спиртное, сняли с самолёта, готовившегося к вылету в Москву. При этом один из них напал на правоохранителей.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, а также составлены административные протоколы по статье о распитии алкогольной продукции в запрещённых федеральным законом местах.