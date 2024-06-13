Стало известно, как экс-замглавы Минобороны России содержат в СИЗО SHOT: замглавы МО РФ Иванову разрешено получать посылки с маркетплейса в СИЗО

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Тимур Иванов

Telegram-канал SHOT сообщает, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов может получать посылки с маркетплейса в СИЗО «Лефортово». При этом переписываться с семьей ему позволено только через «Почту России».

По данным канала, Иванов содержится в двухместной камере, где есть телевизор и холодильник. В то же время ему приходится соблюдать режим и условия содержания, как и другим заключенным. В частности, ему запрещается вешать что-либо на стены.

Также отмечается, что родственники могут присылать Иванову посылку с OZON, и, если по итогу досмотра не будет обнаружено ничего подозрительного, ему ее передадут. В то же время вести переписку экс-замминистра может только через «Почту России», так как более быстрой системы отправки — ФСИН-письма — в «Лефортово» нет.

Также сообщается, что на Иванова распространяются те же условия содержания, что и на других, в частности прогулка раз в день и питание. Помимо этого, сотрудники СИЗО обращаются к нему на «вы», сказано в материале.

Адвокат, бывший следователь СК Андрей Гривцов ранее рассказал, что Иванову, помимо лишения свободы, также грозит штраф на сумму до 500 млн рублей. По его словам, статья, по которой обвиняют чиновника, предусматривает взыскание до 70-кратной суммы взятки.