Сотрудник ДПС возмутил москвичку досмотром бюстгальтера Москвичка пожаловалась в прокуратуру на сотрудника ДПС за досмотр белья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичка пожаловалась в прокуратуру на сотрудника ДПС за досмотр на дороге, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Двое мужчин сначала проверили содержимое женской сумочки, а потом и одежды. На опубликованном видео мужчина в форме обращается к девушке на ты.

Я тут за вечер знаешь сколько всего насмотрюсь: и маски зайчика кожаные, и плеточки. И еще один момент, маленький нюанс: лифчик отодвигаешь и трусишь вот так, — говорил сотрудник ДПС на видео.

Таксист, снявший на смартфон процесс досмотра, рассказал, что от него требовали удалить видео. Девушка говорит, что возмущена таким поведением и ссылается на правовую норму, согласно которой даже в случае подозрения на наличие наркотиков досмотр женщины должен проводить сотрудник того же пола.

Беспредельное поведение сотрудников ДПС, меня попросили выйти из машины для осмотра, но я девушка и осмотр должны делать только сотрудники одного со мной пола. И с понятыми, — сказала москвичка.

В сентябре в Краснодаре было заведено уголовное дело против младшего сержанта полиции, который выпросил у подростка интимные фото. Он создал в социальной сети профиль под женским именем и написал 13-летнему школьнику. Позже он обнародовал в интернете интимные снимки подростка.