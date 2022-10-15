Sota: в Москве бомбоубежища готовят к «приему укрываемых»

Фото: АГН «Москва»

Sota сообщает, что правление одного из товариществ собственников жилья в Москве распространило среди жителей объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых». По данным Telegram-канала издания, в документе госслужащие сослались на решение, принятое в ходе совещания в столичной мэрии 11 октября под руководством заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

Во исполнение пункта 8.1 протокола совещания по вопросу готовности средств коллективной защиты к приему укрываемых, проведенного под руководством заммэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова, проводятся мероприятия по повышению готовности средств коллективной защиты, — сказано в уведомлении.

В связи с этим столичные власти попросили освободить помещения бомбоубежища от автомобилей и личных вещей, так как они «будут приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны».

Ранее сообщалось, что в России растет спрос на бомбоубежища. Цены зависят от региона установки и комплектации и варьируются от 150 тысяч рублей до 10 млн. Автор одного из объявлений на электронной доске заявил, что количество звонков резко возросло за последние две недели. Он добавил, что большинство людей пока только интересуются ценами и комплектацией, заказ же делают около 30%.