Собянин сообщил, когда москвичам ждать беспилотные поезда в метро Собянин заявил о возможном запуске беспилотных поездов в метро в 2026 году

Уже в 2026 году власти столицы планируют запустить в городском метро поезд нового поколения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам чиновника, двери этих составов будут рекордно широкими. Кроме того, Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в настоящий момент прорабатывается идея о внедрении беспилотного управления поездов столичной подземки.

Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года. Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет еще тише и комфортнее. Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления, — написал мэр.

Также Собянин сообщил, что уже в течение 2023 года в столичном метро появятся примерно 300 новых вагонов «Москва-2020». Глава города уточнил, что 90% комплектующих для технологичных составов произведено в России.

Ранее Собянин заявил, что в течение ближайших трех лет на территории Москвы власти планируют построить более 230 социальных объектов. В своем блоге глава города написал, что речь идет о детских садах, школах, больничных корпусах, спортивных комплексах и не только. Эти объекты на протяжении многих поколений будут служить жителям Москвы, уверен мэр.

Также он, подводя итоги ушедшего 2022 года, заявил, что правительство смогло принять необходимые меры, в результате чего в городе темпы строительства не упали.