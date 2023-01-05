В Москве за три года построят более 230 социальных объектов Собянин пообещал построить в Москве за три года более 230 социальных объектов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение ближайших трех лет на территории Москвы власти планируют построить более 230 социальных объектов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В своем блоге глава города написал, что речь идет о детских садах, школах, больничных корпусах, спортивных комплексах и не только. Эти объекты на протяжении многих поколений будут служить жителям Москвы, уверен мэр.

В планах на 2023–2025 годы строительство более 230 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов, которые будут хорошо служить многим поколениям москвичей, — написал Собянин.

Также мэр столицы, подводя итоги ушедшего 2022 года, заявил, что правительство смогло принять необходимые меры, в результате чего в городе темпы строительства не упали. По его словам, сложилась непростая экономическая ситуация, но и она не привела к коллапсу в указанной сфере.

Собянин рассказал, что за год в Москве ввели в эксплуатацию 13,3 млн квадратных метров недвижимости, из которых 6,9 млн — это жилье.

Ранее мэр пообещал, что в 2023 году в Москве вдвое увеличится сеть наземного метро. Глава столицы сообщил о расширении сети МЦД-3 и МЦД-4, а также отметил, что в наступившем году в Москве закончится реконструкция и строительство 14 пригородных и городских вокзалов.

30 декабря 2022 года Собянин заявил, что в Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро. По словам градоначальника, поезда начнут ходить по новому маршруту через пару месяцев.