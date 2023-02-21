Собянин анонсировал указ о помощи участникам СВО и их семьям

Фото: mos

Сергей Собянин

Власти Москвы обязательно выполнят поставленную президентом Владимиром Путиным задачу — помочь участникам СВО и их семьям в скорейшем возвращении к мирной жизни, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин. Он заверил, что ближайшее время подпишет соответствующий указ.

Задача, поставленная президентом, — окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни — будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ, — написал градоначальник.

Собянин добавил, что продолжающиеся боевые действия на Украине не повод отказываться от планов на будущее. Он отметил, что президент «послал прямо противоположный сигнал», обозначив задачи по развитию различных сфер на долгосрочную перспективу.

Ранее Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Он подчеркнул, что поддержка семей, потерявших близких в ходе СВО, является долгом государства, а родные каждого участника боевых действий на Украине должны быть «окружены заботой и почетом».