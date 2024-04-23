«Собаку с пьющим мужем вам не отдам»: волонтер присвоила пса, забытого у ТЦ В Реутове волонтер три дня не отдавала женщине собаку из-за «мужа-пьяницы»

В подмосковном Реутове волонтер три дня не отдавала собаку местной жительнице Ирине, сообщает Telegram-канал «Реутов SOS». Ее муж забыл дворняжку по имени Василиса у входа в торговый центр «Шоколад». Спустя четыре часа волонтер сообщества «Добрый Кусака Реутов» отвязала собаку от велопарковки и забрала к себе.

Когда Ирина начала поиски питомца, она вскоре вышла на волонтера и попросила вернуть ей животное. В ответ зоозащитница заявила, что не отдаст семье Василису, поскольку они за ней не следят должным образом, а также оставили четырехлапого на улице в сильнейший шторм.

В ураган! В дождь! В этот ужасный день по погоде! Оставить ее! Потерял? — написала волонтер владелице собаки в мессенджере.

В итоге Ирина обратилась в полицию, чтобы запросить у торгового центра записи с камер видеонаблюдения из-за пропажи собаки. Волонтер «Доброго Кусаки» требовала предоставить документы на животное и отказывалась отдать собаку.

[Заявление о краже] никто не возьмет, потому что она обычная дворняжка. <...> Вот эта Анна говорит, что собаку забрала и она ее оставит у себя. Она у меня спрашивает, есть ли у меня на нее документы. Она просто написала: «Собаку с пьющим мужем я вам не отдам», — рассказала Ирина.

Вечером 22 апреля собака все-таки вернулась домой. Ирина опубликовала видео после прогулки с Василисой.

Ранее водитель мусоровоза во Всеволожском районе Санкт-Петербурга ударил собаку топором на глазах у прохожих и работников полигона «Северная Самарка». Пострадавшее животное успели спасти волонтеры СК «Легион», которые оперативно отвезли пса в ветеринарную клинику.