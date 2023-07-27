Собаконенавистника из элитного московского ЖК арестовали на 10 суток Суд приговорил мужчину, угрожавшего собачникам на западе Москвы, к 10 суткам ареста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Догхантера Ислама Осмаева арестовали на 10 суток за то, что он угрожал соседям по столичному ЖК Match Point, которые выгуливали во дворе собак, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского районного суда. Против мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Осмаев Ислам Умарович признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП, подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток, — сообщили в суде.

Осмаев был задержан 27 июля после потасовки во дворе дома. При задержании он уверял журналистов, что у него есть «проблемы с головой», которые будут «облегчающим обстоятельством» при уголовном разбирательстве, если он совершит какое-либо преступление.

Мужчина называет себя «гражданином Объединенных Арабских Эмиратов и Чеченских Эмиратов». У мужчины в Москве есть цветочный бизнес, а в Грозном — строительная компания, которая в том числе возводила The Local Hotels. Жительница ЖК рассказывала, что у мужчины есть своя группа охранников, которые тоже заставляли собственников покинуть двор, если те выгуливают собак.