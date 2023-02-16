«Снегом и не пахнет»: синоптик рассказал москвичам о погоде перед выходными Синоптик Шувалов заявил, что в ближайшие дни в Москве осадков не ожидается

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие два дня в Москве осадков не ожидается, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, по ночам ожидается до минус 15 градусов.

Снегом и не пахнет — в ближайшие 2 дня в Москве не ожидается вообще никаких осадков. А столбик термометра встанет на отметке 4–6 градусов ниже ноля днем и доходить до 10–15 градусов мороза в ночное время, — заявил Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.

Синоптик добавил, что при этом средняя температура воздуха в марте будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму. Он пообещал, что апрель и май окажутся «более прохладными».