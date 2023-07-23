Смертельное ДТП с байком и ВАЗ-2115 в Москве попало на видео Пассажирка мотоцикла погибла при столкновении с легковой машиной в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на пересечении улиц Совхозной и Краснодарской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, погибла 38-летняя пассажирка байка, сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы. Также при аварии пострадал водитель мотоцикла, мужчину госпитализировали.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу движущемуся мотоциклу, — говорится в сообщении.

Момент столкновения мотоцикла и машины попал на видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости влетает в ВАЗ-2115, от удара мотоцикл отлетает. Установление обстоятельств аварии, ход и результаты проверки проконтролирует прокуратура ЮВАО.

Ранее на севере Москвы столкнулись Haval и Audi. Машина китайского бренда влетела в немецкую иномарку, которая остановилась перед выездом на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца. Водитель Audi от полученных травм скончался на месте, при этом пострадали находившиеся в салоне пассажиры, включая несовершеннолетнего, кроме того, в ДТП пострадал водитель каршеринга. Момент аварии попал на видео.