Появились кадры смертельного ДТП на севере Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Опубликованы кадры смертельного ДТП на севере Москвы, в котором водитель автомобиля «Хавал» столкнулся с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) автомобилем «Ауди». Водитель последнего погиб на месте. Фото и видео происшествия показала столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, <...> также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ, — говорится в сообщении ведомства.

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца утром. Пострадали пассажиры транспортных средств, в частности несовершеннолетний пассажир «Ауди» и водитель каршеринга. Дептранс добавлял, что на месте работают оперативные службы, движение на дороге не затруднено.

До этого два человека пострадали в Москве в результате лобового столкновения иномарки «Хавал» с такси. По предварительной информации, водитель «Хавал» находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших после аварии доставили в больницу. На данный момент проводится расследование всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности.