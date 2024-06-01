Скандального блогера арестовали за испражнение во «Вкусно — и точка» Блогеру Фросе дали 15 суток ареста из-за перформанса во «Вкусно — и точка»

Фото: Социальные сети

Дарья Умнова

Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток треш-блогера Дарью Умнову, известную как Фрося, за перформанс с испражнением в одном из столичных ресторанов сети «Вкусно — и точка». Ее признали виновной по статье о мелком хулиганстве. Отмечается, что своими действиями блогер выразила «явное неуважение к обществу».

Суд назначил Умновой административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток, — сказано в публикации.

На выходку Умновой обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Девушка на камеру справила большую нужду в одном из ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Москве и выложила ролик в свой Telegram-канал. На нее подписаны свыше 318 тысяч пользователей. Скандальный ролик появился 26 мая.

Фрося прославилась благодаря блогу в TikTok. Девушка снимала развлекательные видео и даже успела записать свой трек. Но вскоре ее контент в соцсетях сильно изменился: сейчас блогер известна провокационными высказываниями, скандалами, а также любовью к маникюру с лобковыми волосами и менструальной кровью.

Ранее блогер из США Натали Рейнольдс заплатила не умеющей плавать женщине $20, чтобы та нырнула в озеро. В итоге незнакомка начала тонуть, а блогер убежала, когда услышала крик о помощи. Ролик закончился тем, что Рейнольдс и ее друзья уезжают, а на место происшествия прибывает пожарная машина. Состояние пострадавшей не раскрывается.