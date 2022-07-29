СК показал кадры из сгоревшего хостела в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет (СК) опубликовал видео внутри сгоревшего хостела на Алма-Атинской улице в Москве. Напомним, что инцидент произошел в ночь на 29 июля. В результате пожара погибли восемь человек. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело.

На видеофрагменте показано, как следователи осматривают сгоревшее помещение. Эксперты проходят по выгоревшему полу, видна обугленная мебель и черный от копоти потолок.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в столичном хостеле. В своем Telegram-канале он указал, в данный момент специалисты расследуют причины произошедшего.

Одна из очевидцев пожара в московском хостеле на Алма-Атинской улице рассказала, что проснулась ночью от звука выбитых стекол в момент инцидента. Женщина сначала подумала, что хулиганы бьют стекла у припаркованного автомобиля, однако потом она услышала страшные крики людей и рассказала о клубах густого дыма, поднимающегося с балкона.

Жильцы дома на Алма-Атинской улице указали, что такой инцидент был ожидаемым исходом работы этого хостела, так как там не соблюдались требования пожарной безопасности, а внутри помещения царила полная антисанитария, из-за чего жильцы дома страдали от тараканов и клопов.