Синоптик спрогнозировал суточный рекорд тепла в Москве Синоптик Леус предположил, что температура в Москве побьет рекорд 2010-го года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что столбики термометров 12 ноября в Москве могут дойти до отметки в +12 градусов тепла, передает РИА Новости. По его словам, если это произойдет, то будет побит суточный рекорд тепла для ноября.

Весьма вероятно, что будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня, который пока составляет плюс 9,3 градуса и установлен в 2010 году, — указал синоптик.

Также он отметил, что максимальная температура воздуха в Москве — плюс 10-12 градусов. В Подмосковье столбики термометров могут подняться до плюс 8-13 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что к понедельнику температура в столице опустится до отрицательных значений. Местами выпадет небольшой снег. По словам метеоролога, в четверг и пятницу в городе прогнозируется температурный фон, на 7 градусов превышающий климатическую норму и соответствующий началу октября.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что синоптики изменили прогноз погоды на декабрь. По его словам, зима в центральных регионах России наступит строго по календарю. Температура в декабре будет близка к нормальным значениям для этого месяца, однако следующие зимние месяцы будут теплее нормы.