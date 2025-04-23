Синоптик раскрыла, получится ли разогнать грозовые тучи над Москвой 9 мая Синоптик Позднякова: реагенты помогут разогнать грозовые тучи над Москвой 9 мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вероятные грозовые тучи над Москвой во время воздушной части парада Победы можно разогнать при помощи реагентов, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако она отметила, что эффективность такого действия будет зависеть от типа облаков.

Как правило, не получается разогнать фронтальные облака, фронтальную облачность и мощные слоистые облака. Отдельное кучевое облако можно испарить реагентами, а когда широкая многослойная полоса фронтальной облачности, то мощности самолетов и реагентов не хватит. Энергетика таких процессов слишком велика, когда темные облака с пяти утра, когда солнца не видно. Такую слоистую облачность сложно разогнать, — пояснила Позднякова.

Метеоролог подчеркнула, что грозы связаны с образованием мощных кучево-дождевых облаков, которые достигают высоты 10–12 километров. По ее словам, в таких случаях реагенты могут предотвратить развитие грозы, если вовремя воздействовать на облака.

Что касается гроз, то они связаны с образованием мощных кучево-дождевых облаков, которые достигают высоты 10–12 километров. И внутри облака происходят нисходящие и восходящие движения. Как правило, если реагенты справляются с развитием кучевой облачности, они не дадут развиться этому облаку до значительных высот, а значит, справятся с грозой, — резюмировала Позднякова.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что проведение воздушной части парада Победы зависит от погодных условий. По его словам, при нелетной погоде возможно применение технологий для разгона облаков, однако это дорогостоящая и не всегда эффективная мера.