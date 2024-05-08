Синоптик назвала главную причину мощнейшей метели в Москве 8 мая Синоптик Позднякова: ледяной стратосферный ветер принес метель в Москву

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Причиной майского снегопада в столице стали стратосферный ветер и мощный циклон, центр которого находится над Татарстаном и Пермским краем, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в Москве мощный снегопад может повториться, так как по Москве и Подмосковью перемещается мощное кучевое облако.

Погода предсказуема, мы находимся в тыловой части мощного циклона. Он сейчас над Татарстаном, Пермским краем, захватывает Центральную Россию. В нем циркулирует очень холодный стратосферный воздух. На холодном фронте циклона образовалась волна мощной кучевой облачности, мощное облако, которое и принесло шквалистый ветер и сантиметровый снежный покров, — пояснила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в День Победы в Москве возможны заморозки и мокрый снег. По его словам, в ночь на 9 мая столбики термометров опустятся до –1 градуса, а в дневное время будет порядка 3–4 градусов тепла. Кроме того, из-за сильного ветра ощущение холода усилится.

7 мая в Москве начался первый майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принесет на Русскую равнину заморозки, снег и дожди. В свою очередь начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что вплоть до 12 мая в Центральной России ожидается сильное похолодание.